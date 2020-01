Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Eugenio Corini in arrivo dall'infermeria. Daniele Dessena è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, dopo l'infortunio rimediato contro la Fiorentina nello scorso ottobre. La sua convocazione per la gara contro la Sampdoria resta comunque in dubbio con la decisione definitiva che verrà presa solo domani.