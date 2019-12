TMW - Brescia, Joronen non recupera per il Sassuolo: obiettivo Parma

Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Joronen, portiere del Brescia, dopo aver saltato la sfida di sabato contro il Lecce, non sarà a disposizione di Corini neanche nella sfida di domani contro il Sassuolo, recupero della settima giornata di campionato. Il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini spera di poter recuperare l'estremo difensore per la sfida contro il Parma ma il finlandese resta in dubbio.