Fonte: dall'inviato a Brescia, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Lazio è stata sospesa per qualche minuto dall'arbitro Manganiello di Pinerolo per cori provenienti dal settore ospite ad indirizzo di Mario Balotelli, preso di mira dai sostenitori della Lazio dopo il gol realizzato. A fronte delle lamentele del giocatore l'arbitro ha fermato l'incontro per qualche istante prima di riprendere le ostilità. Lo speaker dello stadio ha infine richiamato all'ordine la tifoseria.