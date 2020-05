tmw Brescia, slitta la ripresa: ancora nessuna attività programmata per i giocatori

Slitta ancora la ripresa del Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sono infatti ancora attività programmate per le rondinelle, neanche per quel che riguarda le sedute individuali. Nei prossimi giorni sono attese novità in questo senso ma al momento tutti i giocatori restano a casa.