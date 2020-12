tmw Cagliari, piccola elongazione all’adduttore sinistro per Tripaldelli: tornerà con l’Udinese

Allarme rientrato per Alessandro Tripaldelli. Il terzino sinistro del Cagliari infatti, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha subito solamente una piccola elongazione all’adduttore sinistro e da lunedì dovrebbe dunque ricominciare ad allenarsi per poi rientrare in gruppo mercoledì ed essere a disposizione per la sfida di domenica prossima contro l’Udinese.