TMW - Calcio e videogiochi, nasce il Genoa Esports Roadshow

Fonte: Dall'inviato a Genova

Calcio e videogiochi sono ormai un connubio consolidato. Le squadre professionistiche italiane stanno ingaggiando il proprio FIFA pro player con gli esports che stanno via via prendendo campo. Non è da meno il Genoa che, nell'ambito del quarto appuntamento con le iniziative per il 125° compleanno, ha presentato oggi al Genoa Museum&Store del Porto Antico di Genova il Genoa Esports Roadshow. Si tratta di torneo itinerante che porterà i primi tre classificati di ciascuna tappa a disputare le finali al "Ferraris".

"Sappiamo quali sono le dimensioni del mercato dei videogiochi - esordisce il direttore marketing del Genoa Daniele Bruzzone -. In Italia 14milioni di persone giocano saltuariamente ai videogiochi mentre un milione e 700mila si aggiornano con costanza. Più di sette milioni gioca regolarmente ai videogame mentre un milione e duecentomila persone partecipa a tornei di esports. Investire negli esporta significa andare incontro ad un target di riferimento importante per noi, quello dei millenians. In Lega stiamo parlando di questo tema da diverse riunioni. Si sta parlando di un torneo, la Lega di B è più avanti e presto verrà presentato una sorta di torneo parallelo. Un altro elemento importante è quello di cercare un po’ di novità nella nostra campagna digitale. Sicuramente a breve cercheremo di portare gli esports allo stadio. Allo stato attuale gli esports stanno attraendo diversi investimenti, può diventare una chiave di accesso in più alla ricerca di aziende che non avrebbero mai investito nel calcio".

Ospite anche il Levante, che in Spagna disputa un suo torneo parallelo di esports con le altre formazioni della Liga, con l'International Business Officer Luca Donati: "Quando noi creammo la nostra squadra esports l’idea era quella di entrare nel circuito internazionale. La Liga credo sia avanti in tutto. Quando la Liga fiuta un affare lo prende e non se lo lascia scappare. Due anni e mezzo fa si è presentata l’occasione di creare una squadra esports. Abbiamo fatto fatica all’inizio, siamo un club piccolo e investire soldi in una situazione del genere risultava difficile. Abbiamo anche noi un FIFA pro player, fra i migliori. Il mio sogno è quello di creare un campionato internazionale parallelo dove il Levante per esempio può battere 4-0 il Real e non soffrire".

Quali saranno le tappe del Genoa Esports Roadshow? La risposta a Matteo Rossi dell’area marketing rossoblu: "Partiremo dall’estremo levante ligure, partiremo il 15 aprile dal centro commerciale Luna di Sarzana. Poi andremo ad Albenga al centro commerciale Le Serre il 21 aprile. Ci sposteremo per la terza tappa al centro commerciale L’Aquilone di Genova, al centro commerciale I Leudi a Carlascio il 9 maggio e il 16 a Savona al centro commerciale Il Gabbiano. I primi tre classificati prenderanno parte alla finale che si terrà entro maggio al Ferraris".

Non poteva mancare anche Alessandro Gintera Ansaldi, FIFA pro player rossoblu: "E' una bella iniziativa del Genoa. Penso sia la prima squadra che organizza una serie di eventi in Liguria che porta poi alla finale nel proprio stadio. Sarà una bella esperienza che farò come giocatore del Genoa. Aspetto tutti i ragazzi qualificati al Ferraris".