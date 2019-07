Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cresce l'ottimismo intorno al Bologna in vista dell'inizio della nuova stagione. Mentre la squadra lavora in ritiro in Alto Adige, infatti, la campagna abbonamenti vola e fa registrare numeri importantissimi: sono già infatti oltre 8000 le tessere sottoscritte per la nuova stagione.