TMW - Carmignani: "Pioli può aprire un ciclo a Firenze. Anche con i giovani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Pietro Carmignani si è soffermato anche su Stefano pioli che lui allenò ragazzino al Parma. "Sì, all'inizio degli anni Ottanta in C. Ero il vice di Perani e lui era un ragazzino. Ho un bel ricordo di lui, tra l'altro ci siamo poi di nuovo incontrati a Parma quando venne ad allenare i gialloblù ed io ero il tecnico della Primavera. Avevamo i campi attigui a Collecchio. Lo stimo, conosco la sua famiglia ed è un ottimo tecnico. Ricordo in particolare che mi colpì quando da tecnico della Salernitana venne a fare allenamento a Parma. Sapeva parlare ai giocatori e preparava benissimo la partita spiegando tutto in modo concreto e semplice".

Può aprire un ciclo a Firenze?

"Per me sì anche se la Fiorentina si dà delle misure. I Della Valle hanno ragione a ricordare quale sia il budget. Non si possono comprare giocatori da 30, 40 o 50 milioni. Ripeto, Pioli può aprire un ciclo di gioco lanciando giovani interessanti. Nella speranza che possa arrivare attraverso l'organizzazione anche a contendere uno scudetto alle big"