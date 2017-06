TMW - Cattolica Virtus scudetto Giovanissimi, Dini: "Tradizione vincente"

E' il club in cui sono cresciuti calcisticamente Paolo Rossi e Andrea Barzagli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I Giovanissimi della Cattolica Virtus sono campioni d'Italia classe 2002 (categoria dilettanti). In finale hanno battuto i laziali dell'UrbeTevere. Il club toscano si conferma così abilissimo nella crescita dei propri ragazzi. In questa gloriosa società fiorentina non a caso hanno mosso i loro primi passi Paolo Rossi, Andrea Barzagli e tra gli altri anche il portiere Alessio Cragno. Di questo successo abbiamo parlato con Giulio Dini, attento osservatore anche del mondo calcistico giovanile. “Per Firenze è il secondo scudetto dopo quello ottenuto dalla Fiorentina femminile – dice a Tuttomercatoweb.com – si conferma così la tradizione storica della Cattolica che lavora esclusivamente sul settore giovanile. Fa crescere i ragazzi e li mette in condizione di avere poi esperienze nel calcio professionistico. Credo che l'allenatore Francesco Vallini sia un gran tecnico a livello giovanile. Fa la differenza ovunque. Ha lavorato anche nella Fiorentina per tre anni. E' bravissimo ad ottenere il massimo dai ragazzi. Sa usare bastone e carota, dà personalità alla squadra e i ragazzi lo adorano. Bravo tutto il gruppo ma in questo caso tantissimi meriti vanno pure all'allenatore”