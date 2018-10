TMW - Ceferin: "Tutti hanno sofferto per l'Italia fuori dai Mondiali"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della UEFA, Aleksandar Ceferin, ha parlato durante la cerimonia in corso di svolgimento al Quirinale: "Conosco l'enorme delusione che avete provato dopo aver mancato l'accesso agli ultimi Mondiali. Non solo gli italiani, però, hanno sofferto per la vostra l'assenza, ma tutta gli amanti del calcio. Per far sì che questo non accada più serve che prendiate decisioni nell'immediato. Servono investimenti nelle infrastrutture. Uno stadio nuovo non è una spesa, ma un investimento redditizio come ha capito per primo il mio amico Andrea Agnelli. Non si può vivere solo del passato e investire nelle infrastrutture permetterebbe a voi di avere più chance per le candidature future. Avete il sostegno incondizionato dell'Uefa: crediamo in voi, nei vostri dirigenti e nel vostro calcio".