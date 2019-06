Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Cile Gary Medel, intervistato da TMW nella zona mista del Maracanã dopo la sconfitta per 1-0 con l'Uruguay, ha parlato così della prossima sfida con la Colombia, valida per i quarti di finale della Copa América: "La Colombia è un'ottima squadra, ha giocatori rapidi con un buon tocco di palla. Ci aspetta una partita complicata, ma li abbiamo affrontati tante volte e vogliamo preparare al meglio i dettagli che ti permettono di vincere gare come questa. Analizzeremo i loro punti di forza e i loro punti deboli".

