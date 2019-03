© foto di Lorenzo Marucci

Dopo sette anni in Russia allo Zenit San Pietroburgo, Oreste Cinquini è pronto a tornare a lavorare come ds per un club italiano. Nei prossimi giorni è prevista la risoluzione consensuale con il club russo, poi ascolterà le proposte che arriveranno dall'Italia. Cinquini è stato ds tra le altre della Fiorentina, della Lazio e del Bologna.