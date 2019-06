TMW - Coutinho chiama Neymar al Barcellona: "Incredibile giocare con lui"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato nella zona mista della Corinthians Arena dopo il 5-0 al Perù, il fantasista del Brasile e del Barcellona Philippe Coutinho ha risposto così alle domande dell'inviato di TMW in Brasile: "Contro il Perù abbiamo fatto la partita che volevamo, speriamo che questo sia un esempio da seguire in tutta la Copa América. Sappiamo che non potremo vincere sempre così, non tutti gli avversari sono uguali, ma siamo molto contenti e fiduciosi. Ogni volta che scendo in campo io cerco di dare il massimo, non so se questa sia stata la mia miglior partita, devo continuare così".

Si parla del possibile ritorno di Neymar al Barcellona: le piacerebbe giocare con lui?

"Giocare con Neymar è sempre incredibile. Non so cosa succederà nel mercato, ma Ney è un crack ed è sempre bello poter giocare accanto a lui".