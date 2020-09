tmw Crotone, ecco Riviere: l'attaccante è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

vedi letture

Il Crotone è pronto ad accogliere Emmanuel Riviere. Dopo aver definito i dettagli per l'ingaggio, infatti, l'attaccante francese ex Cosenza è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per sostenere la prima parte di visite mediche. Esami che proseguiranno anche domani, prima della firma sul contratto che legherà il calsse '90 al club pitagorico per le prossime due stagioni.