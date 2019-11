Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Rai, Riccardo Cucchi, presente all'evento "Omaggio a Paparelli", ha parlato dal palco in merito ai buu razzisti e al problema razzismo in generale che continua a tenere banco in Italia: "Ho fiducia nei giovani perché possano fare quello che la mia generazione non ha fatto. Ovvero vivere lo sport come tale, con spensieratezza. Quello che è successo in questo weekend ci dice che il problema esiste, diffidate da coloro che vogliono derubricare queste manifestazioni a sfottò o gesti goliardici perché non lo sono".