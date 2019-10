© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra pochi minuti inizierà il funerale di Giorgio Squinzi a Milano e sono tanti i personaggi dello sport e non solo accorsi in piazza duomo per l'ultimo saluto all'imprenditore. Presente chiaramente tutto il Sassuolo ma sono molti i presenti: da Massimiliano Allegri a Romano Prodi, fino a una delegazione dell'Atalanta. Marotta e Ausilio in rappresentanza dell'Inter, Giancarlo Antognoni e l'ex neroverde Boateng per la Fiorentina, Alessandro Matri, Ariedo Braida, Pierferdinando Casini e tanti altri, come Sensi e Politano o Andrea Della Valle.