TMW - Danilevicius: "Livorno nel cuore, auguro loro una nuova cavalcata"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Tomas Danilevicius, ex attaccante di Livorno e Bologna oggi presidente della federazione calcistica lituana, ha parlato dall'evento KickOff: "Devo ringraziare Michele Uva per l'invito, per me è la prima volta. Le parti discutono su vari temi che possono migliorare, penso che sia una cosa bellissima. Lituania? Non siamo qualificati per il Mondiale... sto scherzando. Diciamo che da noi lo sport numero uno è il basket, il calcio viene dopo. Dobbiamo combattere con queste situazioni, anche se la massa e i numeri possono crescere. Addio di Wenger all'Arsenal? Ha fatto la storia del club, l'ha cambiata. Parliamo di uno tra i top manager di tutti i tempi. Io da lui ho imparato come gestire le persone, è stato molto bravo. Livorno? Sono contento, li seguo sempre. Sono felice per il presidente e per i tifosi che meritano di stare in A: penso e spero che l'anno prossimo sarà un'altra cavalcata. Ho tenuto rapporti con tutta la città, ho amici e anche una casa. Un'altra squadra cui sono legato è Bologna: ci ho giocato pochissimo ma lì c'è nata mia figlia. Calcio italiano? Ci sono cicli e periodi, su e giù. Ora l'Italia è più in basso di dove dovrebbe stare ma credo che possa essere un punto di ripartenza. Il gol italiano che ricordo? Quello a Napoli. All'Italia! (ride, ndr)".