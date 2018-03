TMW - Davide Nicola: "L'aspetto umano prima di tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una magica salvezza ottenuta con il Crotone. L’uomo prima dell’allenatore. In Calabria ha scritto una storia, anzi, una favola. Presente alla TC Palermo Football Conference anche l’allenatore Davide Nicola. “Il mister deve essere una guida per il gruppo. Tocca proprio all’allenatore capire come fare esprimere ai giocatori tutte le qualità possibili. È anche una questione di quello che riesci a trasmettere ai ragazzi. Se non riesci a far breccia nei giocatori, difficilmente ti seguiranno. Con la squadra bisogna intraprendere un percorso che non è solo tecnico-tattico, ma specialmente umano. Tutto quello che faccio, lo faccio per me e per mio figlio. Credo di avere una doppia responsabilità e tutto questo mi rende orgoglioso. Ho deciso di andare via dal Crotone perché penso che le cose iniziano e finiscono. Sono molto legato a quei colori e a quella città, ma dopo un’attenta valutazione ho deciso di mettere un punto anche a questa meravigliosa esperienza. Futuro al Bologna? Non ho informazioni a riguardo".