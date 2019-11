Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della presentazione del libro Romanzo SPAL del giornalista ferrarese Mauro Malaguti, l’ex spallino Luigi Delneri ha commentato così il momento dei biancazzurri: “Quest’anno, il campionato è difficile. Dalla parte delle squadre in difficoltà di classifica, c’è la possibilità di recuperare i punti che mancano per uscire dalla zona retrocessione. La piazza di Ferrara è calcisticamente predisposta alla Serie A visto che ha tanto entusiasmo, ma deve dare a Semplici il tempo di lavorare. La perdita di certi giocatori, come Lazzari e Fares, è stata una delle difficoltà iniziali che quest’anno la SPAL ha dovuto affrontare. Il lavoro di Semplici comunque si vede benissimo e i biancazzurri sono in buone mani, sia come struttura societaria che come guida tecnica e ambiente”.