tmw Diawara, un’ora in campo con la Roma Primavera e buoni segnali. Ora il Siviglia

Amadou Diawara torna in campo e lo fa con la Roma Primavera. Appuntamento al Tre Fontane alle 13 nella sfida all’Inter senza pubblico e con i termoscanner all’entrata per cercare di prevenire altri contagi da Coronavirus. Il centrocampista giallorosso già da una settimana era rientrato regolarmente in gruppo negli allenamenti della prima squadra e oggi è il test decisivo per capire se, 45 giorni dopo la lesione al menisco esterno rimediata con la Juve, sarà di nuovo convocabile già giovedì in Europa League contro il Siviglia.

PARTITA - Diawara inizia dal primo minuto e nel pre-partita svolge tutto il riscaldamento con i compagni fatta eccezione delle prove di tiri in porta. La sua prestazione dura 60 minuti quando la partita era sul 2-2. Primo tempo comunque confortante per Fonseca con il guineano che non ha mai forzato, ma che ha provato tutto il repertorio: cambi di direzione e di gioco, qualche break oltre la metà campo, ma con il freno a mano tirato sui contrasti. Nella ripresa cala fisicamente, ma il test è comunque positivo. Da lunedì riprenderà ad allenarsi con la prima squadra giallorossa. Obiettivo partire per la Spagna in vista degli ottavi di Europa League.