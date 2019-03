TMW - Disastro Inter in Europa: le immagini della sfida contro l'Eintracht

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter perde a San Siro contro l'Eintracht Francoforte e saluta l'Europa League. Dopo il pari per 0-0 in Germania, la formazione teutonica ha staccato i pass per i quarti di finale grazie al gol - realizzato al 5' - da Jović. In basso le foto più significative dell'incontro: