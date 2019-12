TMW - Ds Atletico: "Joao Felix? Eravamo in 4 pronti a pagare la clausola"

Fonte: Edoardo Siddi

Tante le presenze di rilievo al Golden Boy, in corso di svolgimento a Torino. Fra queste, da segnalare la presenza sul palco della dirigenza dell'Atletico Madrid. Queste le parole del ds Berta sul premiato Joao Felix: "Eravamo in quattro disposti a pagare la clausola di Joao e abbiamo dovuto far leva su di lui e sulla famiglia, che hanno scelto il passaggio perfetto per la sua crescita e non per la crescita del conto in banca. Ringraziamo loro e Joao per aver scelto l'Atletico Madrid".