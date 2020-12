tmw Elezioni Aia: a Roma1 ipotesi Doveri. E oggi si vota ad Arezzo

La campagna elettorale dell’AIA (si voterà per il nuovo presidente prima del 22 febbraio, giorno dell’Assemblea elettiva Figc) è appena iniziata. A Roma1, la sezione più grande d’Italia, lo storico presidente ha perso al primo turno, non può ricandidarsi e potrebbe scendere in campo addirittura l’internazionale Doveri. Oggi invece si voterà ad Arezzo, la sezione del presidente uscente Nicchi (11 anni in carica, tre mandati e un legame economico con la Figc che ha fatto rumore): presenzierà all’Assemblea, ma ha già firmato la lista del presidente uscente (Cerofolini) contro lo sfidante (Gori). Le elezioni nelle sezioni servono per nominare i Grandi elettori (207 presidenti, 115 delegati) che nomineranno il nuovo presidente: sarà Trentalange a sfidare Nicchi.