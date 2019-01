TMW - Empoli, Pasqual: "Pronti a ripartire contro il Cagliari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente alla presentazione della Onlus di Babacar, Manuel Pasqual ha parlato del suo ex compagno di squadra nella Fiorentina e anche della ripresa del campionato. "Quel che ha fatto con questa fondazione è la testimonianza che è diventato uomo. Quando pensi ad una cosa di importante come questa significa che nel cervello ti è scatto qualcosa. Il mondo del calcio in generale comunque è il primo a mettersi in gioco di fronte a grandi problematiche come ad esempio quella subita da Genova. Cerchiamo di fare il massimo per far tornare il sorriso a chi non ce l'ha.

L'Empoli? Stavolta è stato un Natale diverso per tutto il calcio: prepararsi per giocare, per chi ha famiglia e bambini è stato più difficile. Ora però siamo pronti per ripartire nel migliore dei modi contro il Cagliari perché veniamo da quattro sconfittre consecutive e vogliamo riprenderci per tenere una posizione al di fuori della zona retrocessione".

clicca sotto per guardare