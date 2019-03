TMW - Evani: "Demolizione S.Siro sarebbe come Roma senza il Colosseo"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Chicco Evani, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, alla presentazione del suo libro 'Non chiamatemi Bubu' ha parlato dello stadio Meazza: "San Siro? La demolizione sarebbe un grande dispiacere. È come se a Roma buttassero giù il Colosseo. C'è storia in quello stadio, non solo legata a Milan e Inter. Ci penserei bene prima di farlo", le sue parole.