TMW - Fallimento Palermo, incredibile: idea Lucchesi consulente

Dopo aver incassato lo stipendio di agosto, lui come gli avvocati e i consulenti del Gruppo Tuttolomondo, il direttore generale dell’U.S. Città di Palermo Fabrizio Lucchesi, continua a far parlare di se. I commissari giudiziali che dovranno decidere le sorti e il fallimento del Palermo che sportivamente non c’è più, a sorpresa starebbero pensando proprio a Lucchesi come consulente. Sarebbe una mossa sorprendente, forse clamorosa e che farebbe discutere. L’uomo di fiducia dei Tuttolomondo che hanno portato il Palermo alla morte sportiva, consulente dei commissari giudiziali con l’obiettivo di evitare il fallimento aziendale. Paradossale, ma è più di un’ipotesi. Dopo aver ricevuto lo stipendio qualche giorno fa (circa 32000 euro), lui come altri dipendenti, con i soldi incassati dall’U.S. Città di Palermo grazie alle operazioni di mercato condotte da Rino Foschi (che invece al pari dei suoi collaboratori e dell’ex responsabile del settore giovanile Sandro Porchia non ha percepito alcun compenso) per Lucchesi potrebbe prospettarsi un nuovo incarico: affiancare i commissari giudiziali. Una scelta che appare davvero paradossale. Intanto la vecchia squadra, che non ha più ricevuto gli stipendi nonostante Lucchesi il pomeriggio dell’ultimo giorno utile all’iscrizione al campionato avesse garantito il contrario davanti alle telecamere, ha rifiutato il concordato in bianco e i calciatori attendono la proposta dei Tuttolomondo. L’U.S. Città di Palermo non gioca più in campo, le partite si giocano in tribunale...