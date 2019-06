© foto di Federico De Luca

Vanno avanti i lavori della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Si cercano gli acquisti giusti per Vincenzo Montella ma al tempo stesso si punta anche ad organizzare la stagione del settore giovanile. E a questo proposito il club viola ha deciso di confermare il tecnico della Primavera Emiliano Bigica, che l'anno passato ha ottenuto ottimi risultati vincendo anche la coppa Italia. Confermato anche il preparatore dei portieri Emiliano Betti mentre è in stand-by la posizione del vice di Bigica, Paolo Riela, che potrebbe essere promosso in prima squadra come collaboratore di Montella. Possibile, ma per ora è un'ipotesi, che una parte dei tecnici della Primavera possano essere "utilizzati" per allenare i giocatori della prima squadra che dal 12 luglio resteranno a lavorare a Moena mentre il resto del gruppo volerà negli Stati Uniti per partecipare alla International Champions Cup in programma da metà luglio.