© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono arrivate oggi le scuse ufficiali del presidente della Spal Mattioli dopo le pesanti dichiarazioni che aveva rilasciato domenica scorsa su Federico Chiesa in merito al rigore concesso ai viola. La Fiorentina però per difendere a tutto tondo il proprio giocatore non sembra volersi fermare qui. Al club viola infatti non sarebbero affatto piaciuti altri polemici commenti su Chiesa. Come quello di Vincenzo D'Amico: "Il rigore? Devo dire che Chiesa se ne approfitta sempre", ha detto l'ex laziale. E non sono passate inosservate le parole di Sebino Nela alla Domenica Sportiva: "Chiesa è un talento del calcio italiano, ma alcuni ipotizzano che si butti, ci ricordiamo tutti di Fiorentina-Atalanta e della reazione di Gasperini. E intanto le altre squadre perdono punti". La Fiorentina valuta e chiederà probabilmente chiarimenti.