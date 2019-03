Nel corso dell'intervista a TMW Aldo Firicano ha parlato anche del futuro di Chiesa: "La candidata numero uno a prender Chiesa a mio parere è la Juve. E' il club che ha più possibilità e prospettive europee e quindi Chiesa non può non essere nel mirino dei bianconeri. Va detto che Chiesa aggiunge gara dopo gara qualcosa alle qualità indiscusse che ha già. Ora gioca quasi da punta e si sta dimostrando un cecchino quasi infallibile, con tante soluzioni. Il suo prezzo aumenta di settimana in settimana e mi pare logico che possa superare i cento milioni in virtù del fatto che il suo potenziale non è stato ancora del tutto espresso. Per ora intanto Federico ha già raggiunto suo padre: Enrico fece molta gavetta mentre Federico era un predestinato ed è stato scelto subito per giocare in A. A questa età Enrico non era così forte e le prospettive ora sono tutte a favore di Federico".

clicca sotto per guardare (si parla di Chiesa a partire dal minuto 4' 16")