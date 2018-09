TMW - Fotonotizia: Sampdoria, il cuore dei tifosi per la città di Genova

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

Da sempre i tifosi della Sampdoria sono molto sensibili ai fatti che riguardano Genova. Il crollo di ponte Morandi ha scosso tutta la città e il cuore pulsante blucerchiato, i Gruppi della Sud e la Federclubs, hanno deciso di scendere in campo in prima persona per aiutare le famiglie sfollate mettendo in vendita delle magliette (vedi foto) con questa frase: "Le strade e il cielo della città hanno gli stessi colori… per Genova, i sampdoriani". Prima della sfida contro il Napoli, le t-shirt saranno disponibili agli ingressi dello stadio "Luigi Ferraris" ad offerta libera a partire da 5 euro. Anche la società ha contribuito alla raccolta e i ragazzi di Marco Giampaolo scenderanno in campo con le t-shirt.