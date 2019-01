© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese è a caccia di un regista e ha mostrato interesse per Raffaele Maiello, il centrocampista classe '91 ora al Frosinone. E' ormai diventato una colonna della squadra ora allenata da Baroni e ha acquisito l'esperienza necessaria per prendersi sulle spalle la squadra. peraltro si fa notare per le sue capacità di inserirsi e di calciare da fuori. Il club di Stirpe vuol trattenerlo ma l'Udinese è pronta a sferrare il suo attacco.