TMW - Galli (La Nazione): "La Fiorentina cambierà molto con Montella"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Riccardo Galli, firma de La Nazione, ha commentato così il ritorno di Vincenzo Montella alla Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "A livello tattico, rispetto alla mentalità di Pioli, cambieranno diverse cose. Penso che sarà una Fiorentina un po' meno propensa a lavorare sulle corsie esterne e in contropiede, tenendo conto che la storia del tecnico napoletano è molto diversa".

Nella rosa attuale ci sono giocatori adatti alla filosofia del nuovo tecnico?

"Montella dovrà prendersi questi giorni per studiare bene le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Ce ne sono di duttili e penso che Montella, entro sabato, avrà in testa la formazione migliore da schierare in questa ultima parte di stagione.

Quali saranno state le richieste di Montella per tornare in viola?

"Credo che Montella abbia chiesto una squadra che vada oltre la posizione attuale della classifica. Un allenatore nuovo deve essere motivato e penso che lui abbia chiesto di avere una squadra ad hoc per l'obiettivo che verrà fissato con il club".