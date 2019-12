Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato dal palco dell'hotel Principe di Savoia, dove si sta tenendo la festa per i 120 anni del club rossonero: "Il Milan significa presidenti vincenti, allenatori vincenti, giocatori vincenti ma sopratutto un pubblico vincente, un pubblico meraviglioso che è sempre stato il dodicesimo uomo in campo che non ha mai smesso di sostenerci", le sue parole raccolte da TMW.