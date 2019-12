Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Ivan Gazidis, dg e ad del Milan, ha parlato dal palco dell'hotel Principe di Savoia, dove si sta tenendo la festa per i 120 del club rossonero. Questo quanto raccolto da TMW: "Un onore essere qui e far parte di questa famiglia. Grazie a tutte le persone che lavorano per il Milan, a loro va un caloroso augurio di Buon Natale".