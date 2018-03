TMW - Genoa, assenti i nazionali: ritorno parziale in gruppo per Izzo

Fonte: Dall’inviato a Genova

Ripresa degli allenamenti per il Genoa dopo la sconfitta di misura a Napoli. I rossoblu di Davide Ballardini si sono ritrovati al “Signorini” per una seduta pomeridiana a porte aperte. Senza i nazionali Perin, Hiljemark, Perreira, Galabinov, Zukanovic, Pandev, Omeonga e Laxalt, il tecnico ravennate ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un breve riscaldamento seguito da esercizi di tecnica e partitelle a campo ridotto. La nota lieta è rappresentata dal rientro parziale in gruppo di Armando Izzo, che ha svolto parte della seduta con i compagni per poi effettuare corsa a bordo campo. Assenti all’appello invece Veloso e Cofie.