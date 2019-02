TMW - Genoa, finalmente Sturaro: Prandelli lo schiera in amichevole

Fonte: Dall’inviato Andrea Piras

Stefano Sturaro di nuovo in campo. L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha schierato dall'inizio il centrocampista acquistato a gennaio dalla Juventus nel corso dell'amichevole in corso di svolgimento contro il Campomorone-Sant’Olcese. Reduce da un infortunio al tallone, il calciatore classe '93 in questa stagione non è mai sceso in campo.