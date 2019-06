Fonte: Da Genova

Il “Signorini” si rifa il look. Il Genoa è all’opera non solo sul mercato per costruire una squadra da affidare al neo tecnico Aurelio Andreazzoli. Proseguono infatti i lavori di ammodernamento del centro sportivo di Pegli, quartier generale rossoblu. Lavori che vanno dai campi alla palestra passando per la tribuna che ospiterà i tifosi. Un investimento ingente per il club che si aggira intorno a due milioni di euro con la fine dei lavori che saranno previsti a ridosso dell’inizio del campionato, più o meno verso la metà di agosto.

Due campi sportivi e una palestra nuova di zecca - Tanti cambi nell’assetto delle strutture. Intanto è stato abbattuto il campo a sette che affiancava il terreno di gioco principale. Al suo posto verranno creati due green regolamentari che verrano incastrati a T nella struttura già esistente, questo per poter dare “respiro” i manti erbosi nel corso della stagione. La palestra non sarà più all’interno della tensostruttura ma sarà in muratura mentre è stata abbattuta anche la gradinata che verrà rimpiazzata da una tribuna a ridosso dei due campi.