TMW - Genoa, presentata la seconda parte del ritiro a Brunico

Fonte: Inviato al “Gianluca Signorini” di Genova

Si alza il sipario sulla seconda data del ritiro del Genoa. Dopo le due settimane a Neustift, dal 7 al 21 luglio, la truppa rossoblu si sposterà a Brunico per avvicinarsi sempre di più all’inizio della stagione:

“Sono particolarmente contento - ha esordito il dg Giorgio Perinetti - che siamo riusciti ad ottenere questa possibilità. Conosco le persone che si sono confrontate con noi, conosco la location. Ci sono strutture straordinarie, sono lieto di garantire alla squadra e a Ballardini il massimo dell’efficienza. Mi ricordo quando andai ai tempi della Roma. Brunico allora era un campo in terra battuta poi sono state realizzate queste meravigliose strutture e Riscone ed è il massimo per poter lavorare. Dovremmo andare a Brunico dopo Neustift e torneremo a Genova il 30. Ci potrebbe essere anche una terza fase a Bardonecchia ma dobbiamo ancora valutare”.

Prosegue Martin Huber, presidente dell’azienda di soggiorno di Brunico: “Grazie per l’invito. Noi come Brunico siamo fieri di ospitare il Genoa nel secondo periodo del ritiro. Siamo una cittadina di 16mila persone e siamo fieri che siamo scelti nel 2014 e nel 2015 dal Sole 24 Ore come borgo più felice d’Italia. Abbiamo esperienza nel settore calcistico. Abbiamo ospitato nove anni l’Inter, cinque anni la Roma, poi Cagliari, Napoli. Inoltre, dopo il Genoa, arriverà anche l’Atletico Madrid. Abbiamo ristrutturato il centro sportivo di ultima generazione e per i giornalisti prepareremo un’area dotata di Wi-Fi per lavorare al meglio”.