TMW - Genoa, riecco la Coppa d'Onore: primo trofeo del calcio italiano

Fonte: Dall'inviato a Genova

Il primo trofeo del Genoa, e del calcio italiano, torna a casa. Si è alzato il velo questa mattina sulla Coppa d’Onore, riconoscimento che fra fine ottocento e inizio novecento veniva consegnato a chi vinceva tre campionati italiani. Dopo una lunga ricerca la coppa è rientrata in Italia e sarà in mostra nel museo della società rossoblu al Porto Antico di Genova.

Il primo a prendere la parole è Giorgio Guerello, presdeinte della Fondazione Genoa “Noi della fondazione riteniamo che chi dimentica la propria storia, nella vita e nello sport, è destinato al declino. Abbiamo così pensato al museo e ad implementarlo. Questa coppa dà un colpo al museo e tutto ciò ha un risalto immediato. Tutto questo è grazie alla sinergia che c’è fra il club e la Fondazione Genoa. E’ evidente che avendo le risorse si possono fare le attività e queste sono rivolte al fair play, alla diffusione del gioco del calcio e della genoanità. La nostra ambizione è essere sempre più inseriti nel circuito museale cittadino”.

“E’ una grande emozione - ha dichiarato il vicesindaco di Genova Stefano Balleari -. Non sono un appassionato di calcio ma sono un appassionato di Genova. Il connubio fra la città e il Genoa è indissolubile. La riconsegna di questa coppa è particolare perchè riviviamo un po’ della nostra storia in un’ottica importante per il calcio italiano, per il Genoa e, da amministratore posso dirlo, per Genova”.

“Avevo ascoltato la storia di questa coppa in tempi non sospetti - ha detto l’assessore al marketing territoriale del Comune di Genova Elisa Serafini -. In qualche modo mi sono legata a questa vicenda. Il mio impegno non può prescindere da questo evento. La società si esprime in tutto ciò che è costruito dall’uomo e il calcio è una cosa di questo genere”.

Ha chiuso l’amministratore delegato rossoblu Alessandro Zarbano: “Ringrazio in particolar modo la fondazione che in questo ultimo anno ha dato un nuovo impulso alla sinergia che si è creata ed è migliorata. Di questo ne beneficiano tutti, dai genoani a noi ai genovesi. Sarà una casualità ma il fatto che sia stata ritrovata questa coppa a distanza di tantissimi anni combinazione cade nel 125° anniversario del Genoa. E’ una bellissima causalità e prendiamolo come spunto di una collaborazione di altri 125 anni”.