TMW - Genoa, ripresi gli allenamenti dopo il derby: Veloso in campo

Fonte: Dall’inviato a Genova

Archiviato il derby della Lanterna numero 116 è tempo di pensare al Crotone. Il Genoa si è ritrovato questo pomeriggio dopo un giorno di riposo. Come sempre mister Davide Ballardini ha diviso il gruppo in due parti fra chi ha giocato la stracittadina di sabato sera - palestra per loro - e chi non è sceso in campo. Quest’ultimo gruppo ha svolto una serie di partitelle a campo ridotto e alcune situazioni di gioco finalizzate al tiro in porta. Buone notizie per Miguel Veloso. Il centrocampista portoghese ha svolto l’allenamento con i compagni.