TMW - Genoa, Sabatini: "Salcedo ha tanta qualità, sicuramente un talento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo netto per il Genoa Primavera che ha sconfitto 6-0 la Lucchese nella prima giornata della Viareggio Cup. Al termine della sfida il tecnico rossoblu Carlo Sabatini ha analizzato:

Mister, la partita si è subito messa in discesa.

“Si è messa subito bene con il gol all’inizio e poi l’avversario si è un po’ disunito. Però dobbiamo guardare alle prossime partite. Non possiamo conoscere la consistenza reale di questo avversario e bisogna battere il prossimo per avere quasi la certezza della qualificazione. E’ quello che cercheremo di fare da oggi in poi”.

Si sono visti diversi giocatori della rosa oggi in campo.

“Si gioca ogni due giorni. Ci sono tanti cambi, è un bene perché ci consente di gestire bene tutti i giocatori ma poi sette cambi alla lunga snaturano un po’ anche la squadra. Però va bene così perchè mi dà l’opportunità di vedere i tanti elementi che abbiamo in rosa e che magari hanno avuto meno spazio in campionato perchè lo sappiamo che è molto competitivo. Li abbiamo visti con piacere, hanno fatto, hanno segnato un po’ tutti e quello non guasta. Ci prepariamo per l’AZ Alkmaar che sarà molto più dura”.

Salcedo?

“Salcedo è un giocatore della Primavera. Come età sarebbe un Allievo. E’ un giocatore della Primavera che si allena con la prima squadra, e questo è un privilegio. Quando viene dà sempre il massimo, è un ragazzo molto esuberante, va un pochino inquadrato sia come ruolo che come giocate perchè ha tanta qualità. Va un pochino incanalato, inquadrato però sicuramente un grande talento”.