TMW - Genoa, squadra in visita al Summer Camp: "Studiate e divertitevi"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

I bimbi del Genoa Summer Camp abbracciano i ragazzi della prima squadra e viceversa. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione del campo estivo ricreativo rossoblu che, dopo Arenzano, apre i battenti anche a Neustift nel ricordo di Orsetta, fisioterapista delle giovanili rossoblu e presente nei Camp austriaci scomparsa lo scorso aprile. Tantissimi i partecipanti che, seguiti dagli istruttori e dagli animatori, giocheranno e si divertiranno sui due campi a loro disposizione nella località della Val Stubai. Presenti a rappresentare il team di Andreazzoli, accompagnati dal team manager Marco Pellegri, il capitano Mimmo Criscito, Davide Biraschi, Cristian Kouamé, Paolo Ghiglione, Nicolò Rovella, Andrea Favilli e Federico Marchetti.

Le parole dei protagonisti - Tante foto e tanta allegria con i giocatori che hanno voluto salutare i bimbi: “Vedendo questi bambini - ha esordito Criscito - mi tornano alla mente i ricordi di tanti anni. A voi voglio dire di divertirvi, perché il calcio è divertimento, e studiate”. Al capitano rossoblu fa eco Biraschi: “A loro, come ho detto il capitano, dico di divertirvi e poi se avete la bravura di arrivare a certi livelli saremo contenti per voi”. I bimbi poi si sono improvvisati giornalisti chiedendo a Cristian Kouamé, per esempio, il suo gol più bello: “Il primo in Serie A contro l’Empoli” ha riposto immediatamente l’ivoriano, che ha poi con simpatia riproposto l’esultanza di quella sera. A Federico Marchetti invece è stato chiesto la parata che ricorda maggiormente: “A Napoli quando ero con la Lazio, ci bombaradono ma pareggiammo 0-0”.