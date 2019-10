TMW - Genoa, striscione contro Preziosi: "Nulla è cambiato in un anno"

Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

I tifosi del Genoa non ci stanno. Striscione piuttosto chiaro, quello esposto dalla Gradinata Nord al Ferraris prima della sfida di campionato col Brescia: "Oggi 10 minuti, domani l’intero campionato... Dall’anno scorso per noi nulla è cambiato", il messaggio del popolo rossoblù all'indirizzo del patron Enrico Preziosi. Proprio in segno di protesta contro la gestione societaria, stasera i tifosi prenderanno posto così solamente 10 minuti dopo il fischio d'inizio del match.

Questa l'immagine dello striscione scattata al Ferraris dall'inviato di TMW: