TMW - Genoa, visita ai musei di Strada Nuova per Prandelli

Il tecnico rossoblu è il testimonial dei "Rolli Days 2019" nel capoluogo ligure.

Pomeriggio immerso nelle bellezze artistiche genovesi per Cesare Prandelli. Nel giorno che inaugura i "Rolli Days", giornate in cui nel capoluogo ligure vengono aperti gratuitamente palazzi e musei patrimonio Unesco, il tecnico del Genoa ha visitato i musei di Strada Nuova, oggi via Garibaldi. Accompagnato dall’Assessore al Marketing Territoriale, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani del Comune di Genova Barbara Grosso e dal vice presidente del Grifone Gianni Blondett, il mister di Orzinuovi si è recato a Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi, Palazzo Lomellino e al palazzo della Camera di Commercio.

LE PAROLE DI PRANDELLI - "I Rolli Days è uno dei più grandi eventi della nostra città - ha esordito l’Assessore Barbara Grosso - con 31 palazzi quest’anno che raccontano la storia e il passato di questa Genova meravigliosa. Mai dimenticarci di quella che è stata la storia, la grandezza e la fierezza di questa città su cui ricostruire questa Genova meravigliosa". "Il giro è stato interessante - ha proseguito Cesare Prandelli -. Lo dicevo prima: non si può vivere senza memoria, senza conoscere la propria storia, perché ci sono dei particolari che assomigliano alla nostra vita quotidiana. Se vogliamo rapportare ad una squadra di calcio, dove arrivano tanti giocatori dall’estero, devi far conoscere la tua storia, la tua cultura, il tuo modo di vivere e la tua appartenenza".