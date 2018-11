TMW - Genova per Capitale dello Sport 2023: Genoa e Samp in prima fila

Fonte: Inviato a Palazzo Tursi di Genova

Lo sport per rinascere. Genova sta rialzando la testa dopo i fatti di cronaca che l’hanno colpita nell’ultimo periodo. Il capoluogo ligure ha presentato questa mattina la sua candidatura come Capitale Europea dello Sport 2023. Un percorso ambizioso guidato dall’amministrazione comunale, Genova è l’unica città italiana candidata le altre sono Berlino e Glasgow, e che vede il supporto di Genoa e Sampdoria. Questa mattina, nel salone di rappresentanza del Comune di Genova, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza dei due club cittadini.

“Genova è candidata a capitale europea dello sport 2023 - ha detto il Consigliere con delega allo Sport del Comunale di Genova Stefano Anzalone -. E’ stato fortemente voluto dall’amministrazione Bucci, e ci ha detto di impegnarci ad ottenere questo importante risultato con la città. Voi sapete che con questa amministrazione siamo riusciti ad ottenere risultati importanti a livello sportivo, come gli Europei paralimpici. Il prossimo anno ospiteremo il mondiale di vela e di danza sportiva, quest’ultimo con cinquemila atleti in città. Per quanto riguarda la vela invece dopo Miami e Tokyo ci sarà Genova. CI saranno tante realtà coinvolte nel caso in cui riuscissimo ad ottenere questo importante riconoscimento. Ci stiamo lavorando, vogliamo fortemente questa candidatura, il 12 saremo alla Casa delle Federazioni a Roma per presentare questo appuntamento”.

Ha poi proseguito Giorgio Guerello della Fondazione Genoa: “La Fondazione cura la storia del Genoa, ma la storia del Genoa connessa alla storia della città e del calcio in Italia. E’ un tutt’uno perché il Genoa, prima città calcistica italiana, è stata fondata come polisportiva straniera. Abbiamo ritenuto di un evento cittadino e regionale, che in realtà è un respiro internazionale, che non potesse non esserci la Fondazione Genoa”.

“Per noi oggi è molto importante essere qui e con orgoglio siamo qui a sostenere questa candidatura - ha dichiarato l’amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano -. Diciamo che questo particolare momento, lasciatemi dire, di difficoltà di Genova, il fatto di sintetizzare e di trovare degli esempi di coraggio tipico dei genovesi sono anche tipici del nostro mondo dello sport. Speriamo di ottenere questo auspicato riconoscimento e ci possa essere una ricaduta positiva non solo nello sport ma anche di economia e turismo, tutto questo volano che si trascina il mondo sportivo. Prima di Genova, ho visto che in Italia le due città sono state Milano e Torino. Sarebbe bello chiudere quello che prima era considerato il Triangolo Industriale”.

“Sono orgoglioso di essere qui a rappresentare in questa occasione la Sampdoria - conclude il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti -. Penso che Zabano abbia detto parole importante e penso che, oltre a questa candidatura, queste manifestazioni abbiano dato molto alle città che le ospitano. Nel 2021 avremo i Mondiali di sci a Cortina, penso che lo sport si stia muovendo molto per dare nuova forza e sappiamo quanto lo sport sia capace di muovere interesse e dare credibilità alle città che hanno bisogno di rinascere”.