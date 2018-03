TMW - Gli occhi di A e B su Bertocchi: la giovane punta pronta al salto

Classe 2001, Federico Bertocchi sta già conquistando le attenzioni delle Società di Serie A, B e C. L'attaccante fa parte della formazione giovanile della Trevigliese, con qualche presenza maturata della prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Attualmente impegnato nel 'Torneo delle regioni' in corso in Abruzzo, la punta nella prossima estate potrebbe approdare in un club professionistico. Diverse dirigenze hanno già chiesto informazioni per il giovane attaccante, pronto a cambiare aria al termine della stagione in corso.