TMW - Gran Galà del Calcio, presenti Tommasi, Albertini e Leotta

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Si presenta stamane a Milano il Gran Galà del Calcio, evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato di calcio italiano organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ed eventi Dema4. Arrivato alla sua ottava edizione, il Gran Galà del Calcio 2018, si terrà il 3 dicembre 2018 al Megawatt Court di Milano. Per l'occasione il nostro inviato ha catturato alcune immagini degli ospiti presenti: riconosciamo la giornalista Diletta Leotta, il presidente dell'AIC Damiano Tommasi e dell'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini.