Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

Giornata di presentazione oggi a Roma per la prima stagione sportiva della divisione calcio Paralimpico e Sperimentale, attività ufficiale promossa dalla FIGC per calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo-relazionali e patologie psichiatriche (81 le società iscritte, oltre 3000 tesserati). Presente anche Gabriele Gravina, presidente FIGC: "Giornata emozionante. Questa divisione è speciale e di grande riferimento per lo sviluppo del calcio. I protagonisti non devono essere individuati nelle forme culturali, legate al sesso o alla propria natura fisica. La FIGC è la prima nel mondo che ha messo al proprio intento una divisione Paralimpica e Sperimentale. Ringrazio la grande forza del mondo dello sport, che attraverso la socializzazione e l’aggregazione riesce a superare le barriere. D’oggi in poi questa categoria sarà una grande opportunità".

In calce all'articolo anche l'elenco dei club di A, B, C e LND che hanno adottato una squadra: