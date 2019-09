TMW - Hellas, 938 tagliandi venduti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium

Fonte: Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergono i primi dati circa la presenza di tifosi dell'Hellas domani all'Allianz Stadium di Torino per la sfida contro i campioni d'Italia della Juventus. Stando alle ultime informazioni sono di poco inferiori a 950 (938 per la precisione) i tagliandi staccati per il settore ospiti dell'impianto bianconero.