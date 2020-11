tmw Hellas, problema alla coscia per Lovato: nelle prossime ore gli accertamenti

vedi letture

Matteo Lovato, difensore dell'Hellas Verona, costretto ad uscire al 70' della sfida tra Italia e Islanda Under 21 per un problema alla coscia destra, sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. L'esito dei test non arriverà comunque prima di domani.